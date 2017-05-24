Eurosport
«Монако» объявил о трансфере полузащитника «Андерлехта» Юри Тилеманса
Чемпионы Франции провернули первую крупную сделку.
«Монако» в официальном твиттере выложил фотографию новичка – полузащитника «Андерлехта» Юри Тилеманса.
Монегаски подписали с игроком контракт до 2022 года. О сумме трансфера не сообщается. Ранее появилась информация, что Тилеманс обойдется французам в 23 млн евро.
- Transfermarkt оценивает Юри в 20 млн евро.
- На счету полузащитника 18 голов и 15 ассистов в 53 матчах за «Андерлехт» во всех турнирах сезона-2016/17.
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