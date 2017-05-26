Reuters
Марио Балотелли: «Чтобы завоевать «Золотой мяч», мне придется убить Месси и Роналду»
Других вариантов нет.
«Что мне нужно сделать, чтобы выиграть «Золотой мяч»? Прежде всего, убить Месси и Роналду. Если говорить о том, чего я добился, то это не так много. Я могу сделать гораздо больше», – цитирует Балотелли The Mirror.
- За последние 9 лет «Золотой мяч» 4 раза доставался Роналду и 5 раз – Месси.
- В завершившемся сезоне Лиги 1 Балотелли провел за «Ниццу» 23 матча и забил 15 мячей.
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