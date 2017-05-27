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Sport Witness: игрок «ПСЖ» Лукас Моура может перейти в «Манчестер Юнайтед»

Sport Witness: Моура может перейти в «Манчестер Юнайтед»
Eurosport

1 час назад

Жозе продолжает искать мощное усиление линии полузащиты.

Полузащитник «ПСЖ» Лукас Моура заинтересовал «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает Sport Witness.

Манкунианцы уже связались с парижским клубом и обсудили с его представителями возможный переход 24-летнего бразильца.

  • «МЮ» был близок к приобретению Моуры у «Сан-Паулу» в 2012 году, но в итоге полузащитник перешел в «ПСЖ».
  • В 37 матчах прошедшего чемпионата Франции Моура забил 12 голов и отдал 7 ассистов.

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