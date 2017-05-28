Президент «ПСЖ»: «Унаи Эмери остается с гарантией в 200 процентов»

«Всегда говорил, что Эмери не покинет «ПСЖ». Он остается в команде с гарантией в 200 процентов. Он счастлив в команде, мы получаем удовольствие от его работы», – цитирует Аль-Хелаифи L’Equipe.

«ПСЖ» выиграл Кубок Франции, в финале справившись с «Анжером» – 1:0.

В Лиге 1 парижане финишировали вторыми, впервые за 5 лет проиграв титул «Монако».

Также «ПСЖ» выиграл Кубок французской Лиги.

Эмери работает с клубом с 2016-го.

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