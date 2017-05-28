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Президент «ПСЖ»: «Унаи Эмери остается с гарантией в 200 процентов»

Президент «ПСЖ»: «Эмери остается с гарантией в 200 процентов»
Eurosport

6 мин. назад

Насер Аль-Хелаифи доволен, несмотря на проигранное чемпионство.

«Всегда говорил, что Эмери не покинет «ПСЖ». Он остается в команде с гарантией в 200 процентов. Он счастлив в команде, мы получаем удовольствие от его работы», – цитирует Аль-Хелаифи L’Equipe.

  • «ПСЖ» выиграл Кубок Франции, в финале справившись с «Анжером» – 1:0.
  • В Лиге 1 парижане финишировали вторыми, впервые за 5 лет проиграв титул «Монако».
  • Также «ПСЖ» выиграл Кубок французской Лиги.
  • Эмери работает с клубом с 2016-го.

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