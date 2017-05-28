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Президент «ПСЖ»: «Унаи Эмери остается с гарантией в 200 процентов»
Насер Аль-Хелаифи доволен, несмотря на проигранное чемпионство.
«Всегда говорил, что Эмери не покинет «ПСЖ». Он остается в команде с гарантией в 200 процентов. Он счастлив в команде, мы получаем удовольствие от его работы», – цитирует Аль-Хелаифи L’Equipe.
- «ПСЖ» выиграл Кубок Франции, в финале справившись с «Анжером» – 1:0.
- В Лиге 1 парижане финишировали вторыми, впервые за 5 лет проиграв титул «Монако».
- Также «ПСЖ» выиграл Кубок французской Лиги.
- Эмери работает с клубом с 2016-го.
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