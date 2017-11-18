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Дижон - Труа

Чемпионат Франции - 18 ноября 2017

Футбол, Чемпионат Франции. Следите за матчем Дижон – Труа на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 22:00 18 ноября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.

Кто победит в битве тренеров, Оливье Даль'Ольо или Жан-Луи Гарсия? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вы уже проголосовали за победителя в матче Дижон – Труа? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Дижон и Труа, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

