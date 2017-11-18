Генгам
    -
    22:00
    18.11.17
    Стадион дю Рудуру
    Анжер
      Чемпионат Франции • Тур 13
      КалендарьТаблица
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      Онлайн
      Генгам - Анжер
      Чемпионат Франции - 18 ноября 2017

      Футбол, Чемпионат Франции. Следите за матчем Генгам – Анжер на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 22:00 18 ноября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Антуан Комбуарэ или Стефан Мулен? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Генгам – Анжер? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Генгам и Анжер, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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