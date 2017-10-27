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ПСЖ - Ницца
Чемпионат Франции - 27 октября 2017
Футбол, Чемпионат Франции. Следите за матчем Пари Сен-Жермен – Ницца на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 21:45 27 октября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Унаи Эмери или Люсьен Фавр? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Пари Сен-Жермен – Ницца? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Пари Сен-Жермен и Ницца, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
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«ПСЖ» еле спасся в Le Classique с «Марселем», потерял Неймара из-за провокации Окампоса и глупого удаления и встречается с командой Марио Балотелли без главной звезды Лиги 1.