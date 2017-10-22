Ницца
    -
    16:00
    22.10.17
    Альянц Ривьера
    Страсбур
      Чемпионат Франции • Тур 10
      КалендарьТаблица
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      Онлайн
      Ницца - Страсбур
      Чемпионат Франции - 22 октября 2017

      Футбол, Чемпионат Франции. Следите за матчем Ницца – Страсбур на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 16:00 22 октября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Люсьен Фавр или Тьерри Лоре? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Ницца – Страсбур? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Ницца и Страсбур, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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