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Бордо - Монако

Чемпионат Франции - 28 октября 2017

Футбол, Чемпионат Франции. Следите за матчем Бордо – Монако на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 18:00 28 октября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.

Кто победит в битве тренеров, Жослен Гурвеннек или Леонарду Жардим? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вы уже проголосовали за победителя в матче Бордо – Монако? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Бордо и Монако, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

