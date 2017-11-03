Ренн
    -
    22:45
    03.11.17
    Стадион де ля Роут де Лорьян
    Бордо
      Чемпионат Франции • Тур 12
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      Ренн - Бордо
      Чемпионат Франции - 3 ноября 2017

      Футбол, Чемпионат Франции. Следите за матчем Ренн – Бордо на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 22:45 3 ноября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Кристиан Гуркюфф или Жослен Гурвеннек? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Ренн – Бордо? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Ренн и Бордо, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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