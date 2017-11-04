Анжер
    1-ый тайм
    0
    -
    3
    19:00
    04.11.17
    Стадион Жан Буэн
    Пари Сен-Жермен
    Чемпионат Франции • Тур 12
    КалендарьТаблица
    • 1-ый тайм
    • Анжер
    • Пари Сен-Жермен
    • Дракслер
      14'
    • Мбаппе
      5'
    Перед матчем

    Онлайн
    Анжер - ПСЖ
    Чемпионат Франции - 4 ноября 2017

    Футбол, Чемпионат Франции. Следите за матчем Анжер – Пари Сен-Жермен на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 19:00 4 ноября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
    Кто победит в битве тренеров, Стефан Мулен или Унаи Эмери? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

    Вы уже проголосовали за победителя в матче Анжер – Пари Сен-Жермен? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
    Сегодня сражаются Анжер и Пари Сен-Жермен, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

        
    30
    Джамал Аль-Ханаки
    Главное 
    #гол
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    19:31

    Алвес сделал два ассиста в игре национального чемпионата впервые с ноября 2015-го. Тогда Дани еще гонял за «Барсу»!

    27' 

    Хозяева разбушевались, поэтому «ПСЖ» забрал мяч и сбивает темп, держа его в центре.

    25'

    Затяжная атака получилась у «Анжера». Защитник «ПСЖ» выбил мяч прямо на Сисса, который слета пробил. Прямо в руки Ареола.

    23' 

    «Анжер» сбегал в атаку и даже заработал угловой. Павлович пробил, но предварительно облокотился на Кимпембе, так что судья остановил игру.

    21' 

    А вот #гол №2. Слава Дракслеру.

    20'

    Экамби проиграл в скорости защитнику, удивился, что Кавани оказался на позиции опорника, потерял мяч, а затем пробил уругвайцу по ноге.

    19' 

    Снова Мбаппе отлично открылся, отпасовал под удар Кавани, но на пути мяча встала чугунная голова защитника.

    18' 

    Суну на входе в штрафную с фланге обыграл защитника и исполнил что-то вроде удара по воротам «ПСЖ». Мимо.

    17'

    80%-20%. Таково преимущество парижан во владении мячом. Звучит, как приговор.

    16 

    Вот пока первый #гол Мбаппе.

    15'

    И очень буднично «ПСЖ» закидывает второй. Да Алвес низом отпасовал на набегающего Дракслера, и немец перебросил мяч над вратарем.

    Julian Draxler face à Anderlecht
    12' 

    Рабьо нанес удар с зоны пенальти, но слишком слабо.

    11'

    Какой момент был у «Анжера»! Экамби отлично навесил на Мансо, а тот слету пробил выше ворот.

    10' 

    Не проходит из глубины пас на Кавани. Мяч у вратаря.

    9' 

    Теперь уже забегание Верратти. Итальянец в падении не дотягивается дл мяча.

    7' 

    Уже справа перепасовываются парижане. Очень неспешно идет игра.

    5'

    Опаньки! Из ничего гол соорудили парижане. Дани Алвес с фланга навесил на Мбаппе, тот выбежал из-за спины защитника и сходу послал мяч под неудобную ногу Мишелю.

    mbappé psg
    4'

    «ПСЖ» играет без трех ключевых игроков. У Неймара травма, а Ди Мария и Маркиньос готовятся стать отцами.

    3' 

    Устроили парижане перепасовку на левом фланге. В итоге Мбаппе отдал пас на соперника.

    2'

    Экамби ворвался в штрафную «ПСЖ», Тьяго Силва оттеснил его от мяча и форвард «Анжера» завалил бразильца.

    1' 

    Парижане владеют мячом в центре.

    1'

    «Анжер» начинает с центра.

    19:01 

    Маленькое промо

    19:00 

    Команды уже на поле. Выбирают стороны.

     

    Добрый день. «ПСЖ» под комментарии Eurosport.ru мучает очередную жертву.

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