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- 1-ый тайм
- Дракслер14'
- Мбаппе5'
Перед матчем
Онлайн
Анжер - ПСЖ
Чемпионат Франции - 4 ноября 2017
Футбол, Чемпионат Франции. Следите за матчем Анжер – Пари Сен-Жермен на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 19:00 4 ноября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Стефан Мулен или Унаи Эмери? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Анжер – Пари Сен-Жермен? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Анжер и Пари Сен-Жермен, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
Главное
#гол
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Алвес сделал два ассиста в игре национального чемпионата впервые с ноября 2015-го. Тогда Дани еще гонял за «Барсу»!
Хозяева разбушевались, поэтому «ПСЖ» забрал мяч и сбивает темп, держа его в центре.
Затяжная атака получилась у «Анжера». Защитник «ПСЖ» выбил мяч прямо на Сисса, который слета пробил. Прямо в руки Ареола.
«Анжер» сбегал в атаку и даже заработал угловой. Павлович пробил, но предварительно облокотился на Кимпембе, так что судья остановил игру.
А вот #гол №2. Слава Дракслеру.
Экамби проиграл в скорости защитнику, удивился, что Кавани оказался на позиции опорника, потерял мяч, а затем пробил уругвайцу по ноге.
Снова Мбаппе отлично открылся, отпасовал под удар Кавани, но на пути мяча встала чугунная голова защитника.
Суну на входе в штрафную с фланге обыграл защитника и исполнил что-то вроде удара по воротам «ПСЖ». Мимо.
80%-20%. Таково преимущество парижан во владении мячом. Звучит, как приговор.
Вот пока первый #гол Мбаппе.
И очень буднично «ПСЖ» закидывает второй. Да Алвес низом отпасовал на набегающего Дракслера, и немец перебросил мяч над вратарем.
Рабьо нанес удар с зоны пенальти, но слишком слабо.
Какой момент был у «Анжера»! Экамби отлично навесил на Мансо, а тот слету пробил выше ворот.
Не проходит из глубины пас на Кавани. Мяч у вратаря.
Теперь уже забегание Верратти. Итальянец в падении не дотягивается дл мяча.
Уже справа перепасовываются парижане. Очень неспешно идет игра.
Опаньки! Из ничего гол соорудили парижане. Дани Алвес с фланга навесил на Мбаппе, тот выбежал из-за спины защитника и сходу послал мяч под неудобную ногу Мишелю.
«ПСЖ» играет без трех ключевых игроков. У Неймара травма, а Ди Мария и Маркиньос готовятся стать отцами.
Устроили парижане перепасовку на левом фланге. В итоге Мбаппе отдал пас на соперника.
Экамби ворвался в штрафную «ПСЖ», Тьяго Силва оттеснил его от мяча и форвард «Анжера» завалил бразильца.
Парижане владеют мячом в центре.
«Анжер» начинает с центра.
Маленькое промо
Команды уже на поле. Выбирают стороны.
Добрый день. «ПСЖ» под комментарии Eurosport.ru мучает очередную жертву.