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Анжер - ПСЖ

Чемпионат Франции - 4 ноября 2017

Футбол, Чемпионат Франции. Следите за матчем Анжер – Пари Сен-Жермен на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 19:00 4 ноября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.

Кто победит в битве тренеров, Стефан Мулен или Унаи Эмери? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вы уже проголосовали за победителя в матче Анжер – Пари Сен-Жермен? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Анжер и Пари Сен-Жермен, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

