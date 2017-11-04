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Монпелье - Амьен

Чемпионат Франции - 4 ноября 2017

Футбол, Чемпионат Франции. Следите за матчем Монпелье – Амьен на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 22:00 4 ноября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.

Кто победит в битве тренеров, Мишель Тер-Закарян или Кристоф Пеллисье? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вы уже проголосовали за победителя в матче Монпелье – Амьен? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Монпелье и Амьен, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

