Сент-Этьен
    -
    21:00
    05.08.17
    Стад Жоффруа-Гишар
    Ницца
      Чемпионат Франции • Тур 1
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Онлайн
      Сент-Этьен - Ницца
      Чемпионат Франции - 5 августа 2017

      Футбол, Чемпионат Франции. Следите за матчем Сент-Этьен – Ницца на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 21:00 5 августа 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Оскар или Люсьен Фавр? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Сент-Этьен – Ницца? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Сент-Этьен и Ницца, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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