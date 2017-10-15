Бордо
    -
    16:00
    15.10.17
    Матмю Атлантик
    Нант
      Чемпионат Франции • Тур 9
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      Бордо - Нант
      Чемпионат Франции - 15 октября 2017

      Футбол, Чемпионат Франции. Следите за матчем Бордо – Нант на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 16:00 15 октября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Жослен Гурвеннек или Клаудио Раньери? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Бордо – Нант? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Бордо и Нант, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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