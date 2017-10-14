Лилль
    -
    21:00
    14.10.17
    Стад Пьер Моруа
    Труа
      Чемпионат Франции • Тур 9
      КалендарьТаблица
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      Онлайн
      Лилль - Труа
      Чемпионат Франции - 14 октября 2017

      Футбол, Чемпионат Франции. Следите за матчем Лилль – Труа на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 21:00 14 октября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Марсело Бьельса или Жан-Луи Гарсия? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Лилль – Труа? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Лилль и Труа, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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