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Лион - Монако
Чемпионат Франции - 13 октября 2017
Футбол, Чемпионат Франции. Следите за матчем Олимпик Лион – Монако на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 21:45 13 октября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Бруно Женесио или Леонарду Жардим? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Олимпик Лион – Монако? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Олимпик Лион и Монако, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
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