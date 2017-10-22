Олимпик Марсель
    -
    22:00
    22.10.17
    Стад Велодром
    Пари Сен-Жермен
      Чемпионат Франции • Тур 10
      КалендарьТаблица
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      Онлайн
      Марсель - ПСЖ
      Чемпионат Франции - 22 октября 2017

      Футбол, Чемпионат Франции. Следите за матчем Олимпик Марсель – Пари Сен-Жермен на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 22:00 22 октября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Руди Гарсия или Унаи Эмери? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Олимпик Марсель – Пари Сен-Жермен? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Олимпик Марсель и Пари Сен-Жермен, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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      Данил Тармасинов
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      Французская Le Classique – «Марсель» принимает Неймара и его «Пари Сен-Жермен»!

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