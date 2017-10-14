Кан
    -
    21:00
    14.10.17
    Стадион Мишель д′Орнано
    Анжер
      Чемпионат Франции • Тур 9
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Онлайн
      Кан - Анжер
      Чемпионат Франции - 14 октября 2017

      Футбол, Чемпионат Франции. Следите за матчем Кан – Анжер на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 21:00 14 октября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Патрис Гаранд или Стефан Мулен? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Кан – Анжер? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Кан и Анжер, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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