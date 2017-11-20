Амьен
    -
    21:00
    20.11.17
    Стадион де ла Ликорн
    Лилль
      Чемпионат Франции • Тур 8
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      Амьен - Лилль
      Чемпионат Франции - 20 ноября 2017

      Футбол, Чемпионат Франции. Следите за матчем Амьен – Лилль на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 21:00 20 ноября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Кристоф Пеллисье или Марсело Бьельса? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Амьен – Лилль? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Амьен и Лилль, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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