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Амьен - Лилль

Чемпионат Франции - 20 ноября 2017

Футбол, Чемпионат Франции. Следите за матчем Амьен – Лилль на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 21:00 20 ноября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.

Кто победит в битве тренеров, Кристоф Пеллисье или Марсело Бьельса? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вы уже проголосовали за победителя в матче Амьен – Лилль? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Амьен и Лилль, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

