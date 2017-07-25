Eurosport
Форвард «Ниццы» Марио Балотелли опробовал Dizzy Goals Challenge, но даже не попал по мячу
Итальянцу плевать, что это развлечение вышло из моды уже пару лет назад.
Нападающий «Ниццы» опубликовал в инстаграме видео тренировки на координацию. Балотелли сделал десять кругов вокруг палки, а затем подбежал к мячу и рухнул на землю.
- Dizzy Goals Challenge стал популярным летом 2015 года. В нем приняли участие десятки футбольных звезд.
- В сезоне-2016/17 Балотелли забил 17 мячей и отдал 1 ассист в 28 играх за «Ниццу».
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