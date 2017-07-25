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Форвард «Ниццы» Марио Балотелли опробовал Dizzy Goals Challenge, но даже не попал по мячу

Балотелли опробовал Dizzy Goals Challenge, но даже не попал по мячу
Eurosport

Вчера в 18:22

Итальянцу плевать, что это развлечение вышло из моды уже пару лет назад.

Нападающий «Ниццы» опубликовал в инстаграме видео тренировки на координацию. Балотелли сделал десять кругов вокруг палки, а затем подбежал к мячу и рухнул на землю.

  • Dizzy Goals Challenge стал популярным летом 2015 года. В нем приняли участие десятки футбольных звезд.
  • В сезоне-2016/17 Балотелли забил 17 мячей и отдал 1 ассист в 28 играх за «Ниццу».

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