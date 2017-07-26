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Bleacher Report: «Монако» начал переговоры с Килианом Мбаппе о новом контракте

Bleacher Report: «Монако» начал переговоры с Мбаппе о новом контракте
Eurosport

Вчера в 16:35Обновлено Вчера в 16:55

Об этом сообщил президент клуба.

Вице-президент «Монако» Вадим Васильев подтвердил, что клуб начал переговоры с игроком о продлении контракта с французским нападающим Килианом Мбаппе. Об этом сообщает Bleacher Report.

18-летний форвард может перейти летом в «Реале» и «Манчестер Сити», но в случае переподписания контракта останется в «Монако».

  • Зарплата и сумма отступных, которую предложил «Монако» игроку, неизвестна.
  • Мбаппе забил 15 мячей в 29 матчах Лиги 1-2016/17.
  • Он набрал 26 очков по системе гол+пас.

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