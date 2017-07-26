Bleacher Report: «Монако» начал переговоры с Килианом Мбаппе о новом контракте

Вице-президент «Монако» Вадим Васильев подтвердил, что клуб начал переговоры с игроком о продлении контракта с французским нападающим Килианом Мбаппе. Об этом сообщает Bleacher Report.

18-летний форвард может перейти летом в «Реале» и «Манчестер Сити», но в случае переподписания контракта останется в «Монако».

Зарплата и сумма отступных, которую предложил «Монако» игроку, неизвестна.

Мбаппе забил 15 мячей в 29 матчах Лиги 1-2016/17.

Он набрал 26 очков по системе гол+пас.

Все новости футбола