Вадим Васильев: «У «Монако» нет соглашения с «Реалом» по Килиану Мбаппе»

«Я прочитал прессу и уверяю вас: на сегодняшний день у нас нет соглашения с «Реалом». Как и с любым другим клубом. Это правда, что многие большие клубы заинтересованы в нашем форварде. Мы обсудим с ним продление контракта. Надеюсь, что достигнем согласия», – цитирует Васильева Le 10 Sport.

Во вторник сообщалось, что «Реал» и «Монако» достигли соглашения о трансфере 18-летнего нападающего в испанскую команду. По данным Marca, чемпион Франции получит за Мбаппе 160 миллионов евро сразу, а остальную часть суммы (еще 20 миллионов) — в зависимости от результатов.

В общей сложности Мбаппе провел в составе монегасков 58 игр и забил 27 мячей, став вместе с клубом чемпионом Франции-2016/17.

В марте 2017-го Мбаппе дебютировал в основной сборной Франции и с тех пор сыграл 4 матча за национальную команду.

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