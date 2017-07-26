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9-летний сын Патрика Клюйверта подписал контракт с Nike и установил национальный рекорд

9-летний сын Клюйверта подписал контракт с Nike и установил национальный рекорд
Eurosport

19 ч. назад

Экс-бомбардир сборной Голландии может гордится сыновьями.

Воспитанник «ПСЖ» Шейн Клюйверт стал самым молодым спортсменом в истории Голландии, подписавшим контракт с производителем спортивной атрибутики. В 9 лет сын Патрика Клюйверта заключил договор с Nike.

«Горжусь подписанием первого контракта с Nike», – написал юный футболист в инстаграме.

  • Шейн Клюйверт – единственный сын Патрика от второго брака. От первого брака у экс-форварда сборной Голландии осталось трое сыновей.
  • Старший брат Шейна Джастин Клюйверт в сезоне-2016/17 дебютировал за основу «Аякса», провел 20 официальных матчей и забил 2 мяча.
  • Патрик Клюйверт – бронзовый призер и лучший бомбардир Евро-2000, трехкратный чемпион Голландии с «Аяксом» и ПСВ, чемпион Испании с «Барселоной».

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