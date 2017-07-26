9-летний сын Патрика Клюйверта подписал контракт с Nike и установил национальный рекорд
Экс-бомбардир сборной Голландии может гордится сыновьями.
Воспитанник «ПСЖ» Шейн Клюйверт стал самым молодым спортсменом в истории Голландии, подписавшим контракт с производителем спортивной атрибутики. В 9 лет сын Патрика Клюйверта заключил договор с Nike.
«Горжусь подписанием первого контракта с Nike», – написал юный футболист в инстаграме.
- Шейн Клюйверт – единственный сын Патрика от второго брака. От первого брака у экс-форварда сборной Голландии осталось трое сыновей.
- Старший брат Шейна Джастин Клюйверт в сезоне-2016/17 дебютировал за основу «Аякса», провел 20 официальных матчей и забил 2 мяча.
- Патрик Клюйверт – бронзовый призер и лучший бомбардир Евро-2000, трехкратный чемпион Голландии с «Аяксом» и ПСВ, чемпион Испании с «Барселоной».
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте