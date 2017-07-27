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Le Parisien: «Барселона» рассматривает Килиана Мбаппе из «Монако» в качестве замены Неймару

Le Parisien: «Барселона» рассматривает Мбаппе в качестве замены Неймару
Eurosport

3 ч. назад

Запасной вариант для каталонцев.

В случае перехода Неймара в «ПСЖ» каталонцы попытаются оформить трансфер из «Монако» главного открытия прошлого сезона нападающего Килиана Мбаппе.

Клуб Месси может перехватить 18-летнего форварда у «Реала», который давно интересуется молодым французом. По информации Le Parisien, руководство «Барселоны» считает Мбаппе идеальной заменой Неймара.

Переход бразильца в «ПСЖ» позволит испанскому гранду изыскать средства на покупку Мбаппе, за которого монегаски просят 180 миллионов евро.

  • В прошлом сезоне Мбаппе забил 26 мячей в 44 матчах во всех турнирах.
  • В марте 2017-го Килиан дебютировал в основной сборной Франции и с тех пор сыграл 4 матча за национальную команду.

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