Le Parisien: «Барселона» рассматривает Килиана Мбаппе из «Монако» в качестве замены Неймару

В случае перехода Неймара в «ПСЖ» каталонцы попытаются оформить трансфер из «Монако» главного открытия прошлого сезона нападающего Килиана Мбаппе.

Клуб Месси может перехватить 18-летнего форварда у «Реала», который давно интересуется молодым французом. По информации Le Parisien, руководство «Барселоны» считает Мбаппе идеальной заменой Неймара.

Переход бразильца в «ПСЖ» позволит испанскому гранду изыскать средства на покупку Мбаппе, за которого монегаски просят 180 миллионов евро.

В прошлом сезоне Мбаппе забил 26 мячей в 44 матчах во всех турнирах.

В марте 2017-го Килиан дебютировал в основной сборной Франции и с тех пор сыграл 4 матча за национальную команду.

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