«Сложно взять «Золотой мяч», когда играешь с Месси». 5 причин, почему Неймар согласился на «ПСЖ»

Выйти из тени Месси

«ПСЖ» предлагает Неймару стать главной звездой европейского топ-клуба – то, чего ему никогда не добиться в «Барселоне», пока жив Месси. Несмотря на хорошие взаимоотношения с аргентинцем, Неймар жаждет славы вдали от звездного футболиста. Так поступили Самюэль Это'О и Златан Ибрагимович. Полное взаимопонимание Месси с Суаресом отодвигает Нея на второй план. Родственники нападающего не видят его будущего в каталонском клубе: «Продолжая играть с Месси, ты всегда будешь оставаться в его тени».

Возможность выиграть «Золотой мяч»

Неймар мечтает об этой награде. По информации France Football, бразилец зациклен на престижной статуэтке с момента появления в Европе в 2013 году. Играя бок о бок с Месси, Неймар снизил эти шансы. Во время последнего голосования он оказался позади не только Лео, но и Суареса. Если переход во французский клуб состоится, бразилец будет серьезно претендовать на «Золотой мяч». В 2015 году он получил «Бронзовый мяч», заняв третье место после Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

«Золотой мяч» – моя цель, но это сложно, когда играешь с Лео. Для меня он – лучший», – отметил бразилец.

Космический контракт

Денежный фактор несомненно повлияет на решение. Неймар может стать самым высокооплачиваемым футболистом в мире, опередив все тех же Роналду и Месси. В «ПСЖ» его зарплата составит 30 млн евро в год: сейчас в «Барселоне» бразилец получает 15 млн. «ПСЖ» должен заплатить 222 млн отступных за игрока посредством фонда катарских владельцев клуба. Чтобы обойти финансовый Fair Play будет заключен личный спонсорский договор через Oryx Qatar Sports Investments. Французский клуб также намерен выплатить отцу игрока 40 миллионов комиссионных.

Мини «канаринья»

Неймар почувствует себя в команде Унаи Эмери как дома. Присутствие других бразильцев – Маркиньоса, Тьяго Силвы, Дани Алвеса и Лукаса Моуры – может сыграть решающую роль и облегчит адаптацию. В «Барселоне» отношения с Дугласом, Алвесом и Адриано всегда были более теплыми, чем с другими партнерами по клубу. По информации Le Parisien, Неймар даже поставил условие руководству парижан о присутствии в команде трех соотечественников: Дани Алвеса, Филиппе Коутиньо и Лукаса Моуры. Если с Алвесом и Моурой вопрос уже решен, то игрока «Ливерпуля» планируют заполучить каталонцы.

«Неймар стал бы важным приобретением для команды», – подчеркнул капитан «ПСЖ» Тьяго Силва.

Еще один бразилец в стане парижан Маркиньос не скрывает радости от возможного появления Нея: «Он – великолепный игрок, очень поможет команде».

Больше свободы на поле

Из-за Месси и Суареса Неймар действует слева. Бразилец любит эту позицию, но все-таки в каталонском клубе его действия ограничены. В «ПСЖ» все будет иначе: ему предоставят больше свободы и роль лидера. У Нея есть все шансы превзойти Ибрагимовича и стать главной звездой Лиги 1.

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