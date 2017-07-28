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Дани Алвес: «Я не убеждал Неймара перейти в «ПСЖ». Мы с ним не говорим о футболе»
Парни обсуждают все, кроме работы.
«Это ложь. Мне не нужно никого ни в чем убеждать. И вообще, с Неймаром мы говорим обо всем, кроме футбола», – написал Алвес в твиттере.
- По информации L'Equipe, руководство «ПСЖ» договорилось с игроком о зарплате в 30 миллионов евро после вычета налогов.
- Французские медиа сообщали, что Алвес первым связался с Немаром, чтобы уговорить его присоединиться к «ПСЖ».
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