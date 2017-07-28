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L'Equipe: «Арсенал» предложил 50 миллионов евро за полузащитника «Монако» Тому Лемара
Монегасков рвут на части.
«Канониры» сделали третье предложение по Лемару. Ранее «Монако» отказался продавать футболиста «канонирам» за 40 и 45 миллионов евро, утверждает L'Equipe.
- 21-летний Лемар перешел в «Монако» в 2015 году из «Кана». Он провел в составе монегасков 89 игр и забил 19 мячей.
- Летом-2017 «Монако» продал в «Манчестер Сити» Бенжамена Менди и Бернардо Силву за общую сумму в 107,5 миллионов евро, а также Тьемуэ Бакайоко в «Челси» за 40 миллионов.
- Новости футбольного трансферного рынка.
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