Sport.es: «Барселона» провела переговоры с представителями форварда «Монако» Килиана Мбаппе

«Барселона», похоже. смирилась с потерей Неймара. Каталонцы переключили внимание на Мбаппе и уже провели переговоры с представителями форварда, сообщает Sport.es.

На встрече выяснилось, что Килиан не давал согласия на трансфер в «Реал». Француз готов на трансфер в любой топ-клуб, который гарантирует ему постоянную игровую практику.

Ранее сообщалось, «Реал» достиг договоренности с «Монако» и заплатит за нападающего 180 млн евро.

В прошлом сезоне Мбаппе забил 26 мячей в 44 матчах во всех турнирах.

В марте 2017-го Килиан дебютировал в основной сборной Франции и с тех пор сыграл 4 матча за национальную команду.

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