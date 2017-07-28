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Sport.es: «Барселона» провела переговоры с представителями форварда «Монако» Килиана Мбаппе
Класико на трансферном рынке.
«Барселона», похоже. смирилась с потерей Неймара. Каталонцы переключили внимание на Мбаппе и уже провели переговоры с представителями форварда, сообщает Sport.es.
На встрече выяснилось, что Килиан не давал согласия на трансфер в «Реал». Француз готов на трансфер в любой топ-клуб, который гарантирует ему постоянную игровую практику.
Ранее сообщалось, «Реал» достиг договоренности с «Монако» и заплатит за нападающего 180 млн евро.
- В прошлом сезоне Мбаппе забил 26 мячей в 44 матчах во всех турнирах.
- В марте 2017-го Килиан дебютировал в основной сборной Франции и с тех пор сыграл 4 матча за национальную команду.
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