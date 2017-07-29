Voetbal International: Уэсли Снейдер близок к переходу в «Ниццу»

Французский клуб конкурирует за 33-летнего полузащитника с «Лос-Анджелесом», который дебютирует в MLS в 2018 году. «Ницца» надеется заключить контракт со Снейдером на следующей неделе, сообщает Vi.nl.

На футболиста также претендовал «Утрехт», но голландский клуб не смог потянуть финансовые требования Снейдера.

Снейдер в середине июля расторг контракт с «Галатасараем», за который выступал с января 2013 года.

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