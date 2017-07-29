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Voetbal International: Уэсли Снейдер близок к переходу в «Ниццу»

Voetbal International: Снейдер близок к переходу в «Ниццу»
Eurosport

14 ч. назад

Голландец будет зажигать вместе с Марио Балотелли.

Французский клуб конкурирует за 33-летнего полузащитника с «Лос-Анджелесом», который дебютирует в MLS в 2018 году. «Ницца» надеется заключить контракт со Снейдером на следующей неделе, сообщает Vi.nl.

  • На футболиста также претендовал «Утрехт», но голландский клуб не смог потянуть финансовые требования Снейдера.
  • Снейдер в середине июля расторг контракт с «Галатасараем», за который выступал с января 2013 года.
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