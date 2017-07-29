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RMC Sport: «ПСЖ» должен продать игроков на 110 миллионов евро в случае покупки Неймара

RMC Sport: «ПСЖ» должен продать игроков на 110 миллионов евро в случае покупки Неймара
Eurosport

12 ч. назад

В противном случае УЕФА может наказать их за нарушение финанскового фэйр-плей.

«ПСЖ» должен выручить более 110 миллионов евро от продажи своих игроков в случае покупки Неймара.

УЕФА не может обязать парижский клуб сделать это, но если «Пари Сен-Жермен» не заработает на трансферах такую сумму до 31 января 2018 года, то нарушит правила ФФП, что повлечет санкции со стороны УЕФА. Об этом сообщает RMC Sport.

Возможные наказания УЕФА в случае нарушения парижанами правил ФФП могут вступить в силу с сезона-2018/19.

  • Жерар Пике сказал, что Неймар еще не определился с будущим.
  • Лионель Месси настаивает на трансфере Ди Марии в случае продажи Неймара.

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