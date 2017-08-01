Paris United: «Манчестер Юнайтед» согласовал условия личного контракта с игроком «ПСЖ» Сержем Орье

«Красные» продвинулись в вопросе приобретения защитника «ПСЖ» Сержа Орье. Ивуариец согласился перейти в английский клуб на 5-летний контракт с зарплатой от 4,5 до 5 млн евро в год.

Ранее Серж выразил желание покинуть «ПСЖ», а сам клуб разрешил Орье вести переговоры, так как подписал на его место Дани Алвеса, сообщает Paris United.

Transfermarkt оценивает 24-летнего защитника в 15 млн евро.

Парижане приобрели Орье у «Тулузы» в 2015 году за 10 млн евро.

С сезона-2012/13 Серж выполнил 19 асситов в Лиге 1, лидируя по этому показателю среди защитников.

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