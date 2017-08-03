«Барселона» подтвердила, что «ПСЖ» активировал сумму отступных за Неймара. Юристы парижан посетили офис каталонцев утром 3 августа и выплатили необходимую сумму.

Неймар больше не является игроком «Барселоны», но официально о трансфере в «ПСЖ» все еще не объявлено.

Неймар перешел в «Барселону» в 2013-м. «Сантос» получил за игрока 88 млн евро.

В каталонском клубе бразилец выиграл 2 чемпионата Испании, 3 Кубка Испании, Суперкубок страны, Суперкубок УЕФА, Лигу чемпионов и клубный ЧМ.

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