Жизнь – Поль. Почему трансфер Поля Погба в «МЮ» намного хайповее сделки «ПСЖ» по Неймару

Август только начался, а Неймар уже достал. Все спортивные сайты бомбят новостями о трансфере бразильца в Париж – фанаты устало жмут F5 и подбирают новые глаголы на букву З. За год многое забывается: кажется, что Неймар добился пиковых значений истерии, но нет – Погба жарил так, что из кипящего масла можно было сотворить океан.

Трансфер форварда закроется уже сегодня/завтра, а Погба настаивал продукт почти год. Первый шлейф потянул из Турина еще летом 2015-го и к зиме перерос во что-то серьезное. Новости про 100 миллионов взрывали сознание, но с каждым новым подтверждением от авторитетных источников мысли удобнее укладывалась в голове. Поль усердно парил мозг весь сезон, Неймар – всего-то пару недель.

Погба поймал популярность и закрутил шоу покруче, чем Флойд и Конор. Француз регулярно подбрасывал СМИ интервью про «МЮ» Фергюсона и вносил интригу: «Я очень люблю Манчестер». Тонкий ход, когда пресса разрывалась между «дьяволами» и «Сити». Позже журналисты метались между «Барсой» и «Реалом» – в ответ Погба с удовольствием комментировал королей Примеры.

Неймар с публикой не играет. Все, что придумал бывший каталонец – задумчивый пост в инсте. Выглядело так же нелепо, как если бы в день ВДВ в магазинах продавали по одной бутылке пива на человека. Ней собрался в «ПСЖ» за славой, но сам же ее и испугался, слившись в тень, когда все осознали серьезность французов. В момент, когда любые слова бразильца обожгли бы в миллиард раз горячее, вместо него говорили другие. Пике со своим постом «Остается» взорвал эфир.

Прошлым летом все обсуждали Погба и только его. Не завышена ли цена, подойдет ли француз «МЮ», забудет ли обиду на Фергюсона, кем его заменит «Ювентус»? Новости про Поля кружились стремительнее, чем спиннер летом 2017-го. В трансфере Неймара все внимание улетело к «ПСЖ» и баблу. Никто не рассуждает, как Эмери вкрутит бразильца в схему, никто не думает, как чемпион Испании разделит атаку с Кавани и Ди Марией. 90 процентов новостей погрязли в цифрах – фраза про финансовый фэйр-плей разъедает глаза больнее хлорки после бассейна. Людей больше волнует возможный бан «ПСЖ», а не достоинства Неймара, которого, на минуточку, оценили аж в два раза выше самого дорого трансфера Галактики.

Ужасающе посредственно ведет себя агент Нея. Твиттер Вагнера Рибейро печальнее, чем лицо Тиля Линдеманна на фестивале в Азербайджане. Унылый дядя не подкидывает дровишек в топку, хотя на такой бомбе он легко мог сделать имя и приблизиться к Райоле и Мендешу. Кстати, кто-нибудь вообще знает других клиентов Рибейро? Вот-вот.

А Райола оформил трансфер Погба так, что по его сюжету хотелось снять фильм с Дени де Вито в главной роли. Наглый итальянец поставил Европу сначала на уши, потом на колени, а позже дерзко пошлепал по щеке. Мино выбивал гонорар толще, чем его обеденный гамбургер, а в кульминационный момент выбесил всю планету. Когда мир кипел в ожидании ответа Поля, француз и итальянец постили фотки из бассейнов и «Диснейленда». Агент показал, кто управляет сделкой – на это было как минимум нескучно смотреть.

В трансфере Неймара нет никакой интриги. «ПСЖ» тупо активирует предложение, от которого «Барса» не может отказаться даже под дулом дробовика. Умные люди сразу смекнули, что Неймар согласится на жирный контракт – осталось только найти пути обхода ФФП. Интрига последних дней сериала «Поль в «МЮ» закрутилась туже, чем сюжет в «Игре престолов». Он вроде бы хотел в «МЮ», вроде бы любил «Ювентус», вроде бы и Зидан переманивал в «Реал». Все успокоилось только с брейком от манков. А с Неймаром Месси попрощался еще до того, как бразилец улетел в Париж.

Трансфер Погба запомнился стильным дэбом на презентации. Неймара теперь ненавидит половина Каталонии, некоторые даже хотят начистить ему лицо. Мальчишка возжелал хотя бы половину того хайпа, что срубил Сергей Дружко, но его трансферная сага пролетела также позорно, как ремейк «Спасателей Малибу».

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