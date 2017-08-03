Сбыть или не быть. Почему распродажа «Монако» – главное разочарование лета

Килиан Мбаппе пока играет за «Монако». Пока – ключевое слово. Еще несколько лет назад, когда ты слышал, что за игрока просят 200, 170 или 160 миллионов, это означало, что он не продается. Сейчас это означает, что покупатели есть, и нужно торговаться, выбивать, выжимать больше.

Мбаппе пока в «Монако», равно как Фабиньо, Тома Лемар и Джибриль Сидибе. Но Бенжамена Менди, Тьемуэ Бакайоко и Бернарду Силвы уже нет, и неизвестно, что будет через неделю, две, три. Интерес к игрокам «Монако» огромный, просто подыскиваются самые выгодные варианты.

Пеп Гвардиола на прошлой неделе жаловался, что игроки стоят безумно дорого, но делать нечего – приходится платить. Понятно, что Хосеп в «Манчестер Сити» всего второй сезон, что он ни в чем лично не виноват, но уж кто бы говорил, честное слово. Арабские владельцы «Сити» активно раздували нынешний трансферно-денежный пузырь, а сейчас вынуждены жить по его пузырным правилам. За Силву и Менди из «Монако» они заплатили больше 100 миллионов евро.

У игрока нет никакой объективной цены. На сайте Transfermarkt много полезного, но информацию о стоимости футболистов лучше просто не читать. Игрок стоит столько, сколько за него платит тот, кто хочет и может. Если «ПСЖ» заплатит за Неймара 220 миллионов, значит, он столько стоит и настолько нужен. То же самое с Мбаппе. Если «Реал» не сможет дать за него 200, а «Барса» сможет – такова его цена сегодня.

Все это не означает, что футбол оказался во власти стихии, вынужденно претерпевает бедствие. Это рукотворная ситуация, ее создала элита клубных владельцев, она же может если не провернуть фарш обратно, то хотя бы сказать «Стоп!» и задаться вопросом, для чего в принципе все это делается.

«Сити» и «ПСЖ» платили и переплачивали за игроков, потому что хотели поскорее стать частью европейской элиты и бороться за титулы, за Лигу чемпионов. «Монако» в прошлом сезоне выбил «горожан» из ЛЧ и отнял у парижан титул чемпиона Франции. Если владельцам клуба нужны титулы, то они не должны были устраивать распродажу. У них есть все: игра, поставленная одним из лучших европейских тренеров; опыт побед и, что не менее важно, опыт поражения в полуфинале Лиги чемпионов. Звезды. Лидеры.

То же самое можно сказать и о самих игроках. Если их интересуют титулы, то им не нужно никуда ехать. Они могут выиграть все что угодно, не уходя из «Монако». Пара точечных усилений, ротация – и вот полноценный конкурент «Юве», «Барсе», «Реалу», «Баварии», всем англичанам.

«Атлетико» после чемпионства в Испании и финала Лиги чемпионов не продавал никого, кроме Диего Косты. «Монако» мог бы ограничиться, скажем, Мбаппе – и стать еще сильнее, потратить миллионы с толком.

История футбола – это всегда история реализованных или нереализованных амбиций. О чем бы вы хотели рассказать детям и внукам? О зарождении чемпионской команды, конкурента сильнейшим? Или о том, как в сезоне-2016/2017 на рынок привезли ну такую вкусную команду «Монако», что пальчики оближешь, и клуб А купил себе такого-то, клуб Б – такого-то, какой-нибудь шейх Махмуд привез для дочери цветочек аленький в виде игрока за 100 миллионов, а какой-нибудь 20-летний парень стал вдруг зарабатывать очень много денег?

Право игроков – искать себе денежную работу. Право владельцев клубов – продавать и покупать активы: люди занимаются бизнесом, не нам считать их деньги и давать советы. Но футбольной истории в этом уже нет. Это именно история бизнеса.

Помнится, не так давно «Порту» и «Удинезе» хвалили ровно за то, чем сейчас отметился «Монако». Они выводили игроков на новый уровень, иногда (это про «Порту») шумели в Европе и зарабатывали большие деньги. В мире, где есть «Сити», «ПСЖ» и «Реал», это достойный путь. Но где сейчас «Порту»? Где «Удинезе»? Год-другой без талантов масштаба Алексиса Санчеса – и все, про них забыли. Эти клубы так и останутся страницами в книге о ком-то другом.

Иначе определяла свой путь «Севилья» при Мончи. Она продавала игроков, конечно. Она исходила из того, что не сможет удержать их – и не удерживала Ракитича, Алеиша Видаля, Бакку. Но «Севилья» хотела – и, думаю, хочет – завоевывать трофеи, попадать в ЛЧ. Она собирала игроков, которые в данный момент могут принести клубу победы и славу. Останутся – прекрасно. Уйдут после побед – не страшно. «Севилью» будут помнить. Потому что ее история – про футбол. Как и история «Атлетико» Диего Симеоне. Как и история «Боруссии» Юргена Клоппа.

Тех, кто надувал трансферный пузырь, конечно, тоже будут помнить. Они же побеждают и завоевывают титулы, как ни крути. Они просто могли бы вести себя иначе. «Монако», «Атлетико», «Боруссия» объяснили, что можно побеждать, не побивая трансферные рекорды. Два последних сезона «Реала» показали: даже исторические достижения возможны без громких приобретений. И сейчас, когда Зидан говорит, что доволен составом, его ох как можно понять. Мбаппе не был бы для «Реала» лишним, но он точно не нужен за те деньги, которые хочет получить «Монако».

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