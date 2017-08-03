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Неймар перешел в «ПСЖ»
Бразилец отправился покорять Францию.
«ПСЖ» наконец объявил о переходе нападающего. Неймар подписал с парижанами 5-летний контракт.
Ранее представители бразильца посетили офис «Барселоны» и выкупили контракт форварда, который обошелся им в 222 млн евро.
Сообщалось, что арабские владельцы «ПСЖ» сделают Неймара послом ЧМ-2022 в Катаре и выплатят ему за это 300 млн евро, 222 из которых футболист потратит на выкуп трансфера у «Барсы». Таким образом парижане обошли финансовый фэйр-плей.
- Неймар перешел в «Барселону» в 2013-м. «Сантос» получил за игрока 88 млн евро.
- В каталонском клубе бразилец выиграл 2 чемпионата Испании, 3 Кубка Испании, Суперкубок страны, Суперкубок УЕФА, Лигу чемпионов и клубный ЧМ.
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