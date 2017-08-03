Getty Images

Неймар перешел в «ПСЖ»

Неймар перешел в «ПСЖ»
Eurosport

23 мин. назадОбновлено 18 мин. назад

Бразилец отправился покорять Францию.

«ПСЖ» наконец объявил о переходе нападающего. Неймар подписал с парижанами 5-летний контракт.

Ранее представители бразильца посетили офис «Барселоны» и выкупили контракт форварда, который обошелся им в 222 млн евро.

Сообщалось, что арабские владельцы «ПСЖ» сделают Неймара послом ЧМ-2022 в Катаре и выплатят ему за это 300 млн евро, 222 из которых футболист потратит на выкуп трансфера у «Барсы». Таким образом парижане обошли финансовый фэйр-плей.

  • Неймар перешел в «Барселону» в 2013-м. «Сантос» получил за игрока 88 млн евро.
  • В каталонском клубе бразилец выиграл 2 чемпионата Испании, 3 Кубка Испании, Суперкубок страны, Суперкубок УЕФА, Лигу чемпионов и клубный ЧМ.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме

По теме

Чемпионат Франции

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Неуклюжий Васкес, 2 штанги и не самые логичные голы в матче «Реала» со звездами MLS

02:45
Популярные видео
Вся серия пенальти между «Реалом» и звездами MLS
1 834 просмотров11 ч
Трансферный базар. Где Коста проведет ближайшие полгода
8 994 просмотров01/08 в 22:25
А еще вам может понравиться