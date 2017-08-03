Ней-парад. Почему не надо гнать на «ПСЖ»

«ПСЖ» отвалил за бразильца на 222 млн евро больше, чем в твоей заначке, и приготовился к хейту. Топы, босс Примеры и фанаты объединились во мнении, что «ПСЖ» – негодяи.

Это, конечно, чушь.

В чем виноват в «ПСЖ»? С 2011 года известно, что парижская команда превратилась в дорогую игрушку арабов. Шейхи не жалеют кэш на развлечения и каждый год вкладывают миллионы на новые запчасти. Почему вдруг лето 2017-го должно стать исключением? За шесть лет клуб лишь раз потратил за сезон меньше 100 млн – пришло время перейти на новый уровень.

У «ПСЖ» сбалансированная команда, накопившая на каждой позиции по звездному парню. После потери Златана Париж нуждался в главном монстре, который станет лицом и брендом клуба. Почему ты должен ездить на KIA, когда тебе по карману Ferrari? Шейхи заработали на красивую жизнь и дорогие игрушки, и нет повода обвинять их в том, что они тратят свои деньги.

Бизнесмены никого не переманивали, разговоры про развращение деньгами – бред. Кто хочет заработать футболом, тот обязательно найдет кормушку. Для кого баланс в банке не важен, останется верен клубу. Неймар заколачивает в Каталонии 15 млн евро за сезон. И этого парня развратили деньгами «ПСЖ»?

Французы просто взяли то, что плохо лежало. Бразилец давно засматривается на «Золотой мяч» и кусает губы, когда красавец блестит в руках Месси или Роналду. Пока Неймар пыхтит в «Барсе», даже Суарес ближе к награде. Звездный форвард мечтает, чтобы в клубе его канонизировали и боготворили. В Каталонии еще долго будут поклоняться другому. Ней грезил сольной карьерой, а «ПСЖ» искал раскрученного вокалиста.

Больше всего смешит позиция «Барселоны»: каталонцы нелепо переводят стрелки на беспредельщиков из «ПСЖ». Боссы «блауграны» всерьез намерены обратиться в суд, считая парижан угрозой установленному порядку в европейском футболе. Один вопрос: кто заставлял их прописывать в контракте сумму отступных? Клубы расслабились и давно забили на этот пункт, считая, что сумма с потолка обезопасит от проблем. Когда намерения «ПСЖ» перестали быть шуткой, каталонцы осознали провал – поздняк.

Можно сколько угодно талдычить про финансовый фэйр-плей, но катарские шейхи не были бы миллионерами, если бы бездумно вывалили гигантскую сумму под угрозой бана. У «ПСЖ» было два плана отхода, при которых УЕФА может отправиться со своими санкциями в туалет.

Парижанам можно было просто продать товара на 111 млн евро до февраля 2018-го. При наличии соблазнительных Моуры, Ди Марии, Кавани и голодного Китая, сделать это вполне возможно.

Но боссы «ПСЖ» обдумали более сложную схему. Парижские шейхи, занимающиеся одновременно организацией ЧМ-2022, предложили Неймару должность посла на катарском мундиале. За эту простую услугу бразилец абсолютно легально получил от Qatar Sports Investments 300 млн евро: 222 млн ушли на самостоятельный выкуп трансфера у «Барселоны», а оставшиеся 78 – на карманные расходы форварда и его папы. «Барса» уже подтвердила этот ход. Причем налоги платить не придется: транш произведется в Дохе, а не в Испании.

Влюбленность «ПСЖ» в Неймара не была внезапной: в октябре 2016-го Goal предупреждал, что французы хотят активировать сумму отступных. Тогда это казалось приколом даже для «Барселоны», но не для Неймара. В одном из пунктов контракта есть опция, при которой его папочка-агент получит 26 млн комиссионных, если до 31 июля 2017-го сын еще будет «сине-гранатовым». На следующий же день после активации пункта пошли слухи, что Неймар проходит медосмотр в новой команде. Жутковато.

«ПСЖ» не сделал ничего противозаконного: потратил свое же бабло, поймал «Барселону» на ошибке и обнаружил изъян в броне ФФП. Мальчишка, мечтавший о золоте и славе, сделал выбор самостоятельно – без его одобрения трансфер бы моментально свернулся.

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