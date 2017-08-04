Неймар: «Перейти в «ПСЖ» меня соблазнили амбиции, страсть и энергия»

Самый дорогой футболист в истории футбола прокомментировал переход в «ПСЖ».

«Я безумно рад присоединиться к «ПСЖ». С тех пор как я переехал в Европу, этот клуб стал одним из самых конкурентоспособных и амбициозных. Самый большой вызов, который мотивировал меня присоединиться к моим новым партнерам, – желание помочь клубу выигрывать новые титулы.

Перейти в «ПСЖ» меня соблазнили амбиции, страсть и энергия. Я провел в Европе уже четыре года и готов принять новый вызов», – заявил Неймар официальному сайту парижан.

Бразилец подписал с «ПСЖ» контракт на 5 лет и взял в клубе десятый номер.

Юристы игрока заплатили за Неймара отступные в 222 млн евро.

Ранее сообщалось, что необходимую сумму игрок получит за то, что станет послом ЧМ-2022 в Катаре. Благодаря такому ходу «ПСЖ» обошел финансовый фэйр-плей.

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