«Сердце подсказало, что пора уходить». Неймар попрощался с «Барселоной»

Бразилец записал видео, в котором попрощался с «Барселоной» и объяснил причины ухода в «ПСЖ».

«В 21 год я перебрался в Каталонию, полный амбиций. Я до сих пор помню первые дни в клубе, раздевалку, которую я делил с кумирами: Месси, Вальдесом, Хави, Иньестой, Пуйолем, Пике, Бускетсом и многими другими. Мне посчастливилось играть с сильнейшим спортсменом из всех, кого я встречал. Уверен, пока я жив, не встречу другого такого. Месси стал моим другом на поле и вне его. Для меня было честью играть с тобой. С Суаресом и Месси мы организовали трио, сотворившее историю. Мы завоевали все возможные трофеи и пережили незабываемые моменты.

Каталония – моя родина, я люблю ее и Барселону, но спортсмену нужны новые вызовы. Поэтому во второй раз в жизни я пошел против мнения отца. Папа, я уважаю твое мнение, но это мое решение, и я прошу тебя поддержать меня, как ты всегда делал.

«Барселона» и Каталония навсегда останутся в моем сердце, но мне был нужен новый вызов. Я принял предложение «ПСЖ», чтобы добиться новых достижений и помочь клубу выиграть титулы, которые ждут болельщики. Мое сердце подсказало, что пора уходить. «ПСЖ» стал моим домом на ближайшие годы», – сообщил Неймар.

Бразилец подписал с «ПСЖ» контракт на 5 лет и взял в клубе десятый номер.

Юристы игрока заплатили за Неймара отступные в 222 млн евро.

Ранее сообщалось, что необходимую сумму игрок получит за то, что станет послом ЧМ-2022 в Катаре. Благодаря такому ходу «ПСЖ» обошел финансовый фэйр-плей.

В «Барселоне» бразилец выиграл 2 чемпионата Испании, 3 Кубка Испании, Суперкубок страны, Суперкубок УЕФА, Лигу чемпионов и клубный ЧМ.

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