Reuters
Пеле – Неймару: «Удачи в твоем новом вызове»
Легендарный бразилец благословил экс-форварда «Барселоны».
«Поздравляю Неймара, удачи в твоем новом вызове. Париж – красивый город, один из моих любимых в мире», – написал Пеле в твиттере.
- Неймар перешел в «Барселону» в 2013-м. «Сантос» получил за игрока 88 млн евро.
- В каталонском клубе бразилец выиграл 2 чемпионата Испании, 3 Кубка Испании, Суперкубок страны, Суперкубок УЕФА, Лигу чемпионов и клубный ЧМ.
- «ПСЖ» выкупил игрока за 222 миллиона евро.
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