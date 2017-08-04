Reuters

Пеле – Неймару: «Удачи в твоем новом вызове»

Пеле – Неймару: «Удачи в твоем новом вызове»
Eurosport

1 час назадОбновлено 45 мин. назад

Легендарный бразилец благословил экс-форварда «Барселоны».

«Поздравляю Неймара, удачи в твоем новом вызове. Париж – красивый город, один из моих любимых в мире», – написал Пеле в твиттере.

  • Неймар перешел в «Барселону» в 2013-м. «Сантос» получил за игрока 88 млн евро.
  • В каталонском клубе бразилец выиграл 2 чемпионата Испании, 3 Кубка Испании, Суперкубок страны, Суперкубок УЕФА, Лигу чемпионов и клубный ЧМ.
  • «ПСЖ» выкупил игрока за 222 миллиона евро.

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