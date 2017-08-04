Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер: «Футбольные цифры теперь выходят за рамки рационального»

«Для меня это следствие того, что владельцы полностью изменили весь рисунок футбола за последние 15 лет. Когда страна владеет клубом, все возможно.

Теперь у клубов появляются разные способы, чтобы подписать топ-игрока. Вот почему я всегда поддерживал футбол, живущий своими силами. Футбольные цифры теперь сопоставимы с НБА. Это выходит за рамки рационального», – цитирует Венгера Daily Mail.

«ПСЖ» заплатил за Неймара 222 миллиона евро.

Форвард намерен сыграть за «ПСЖ» уже в матче первого тура чемпионата Франции против «Амьена».

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