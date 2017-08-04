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Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер: «Футбольные цифры теперь выходят за рамки рационального»

Венгер: «Футбольные цифры теперь выходят за рамки рационального»
Eurosport

1 час назадОбновлено 31 мин. назад

Француз еще не привык.

«Для меня это следствие того, что владельцы полностью изменили весь рисунок футбола за последние 15 лет. Когда страна владеет клубом, все возможно.

Теперь у клубов появляются разные способы, чтобы подписать топ-игрока. Вот почему я всегда поддерживал футбол, живущий своими силами. Футбольные цифры теперь сопоставимы с НБА. Это выходит за рамки рационального», – цитирует Венгера Daily Mail.

  • «ПСЖ» заплатил за Неймара 222 миллиона евро.
  • Форвард намерен сыграть за «ПСЖ» уже в матче первого тура чемпионата Франции против «Амьена».

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