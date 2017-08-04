SID
Фанаты «ПСЖ» выстроились в очередь за футболками Неймара задолго до открытия клубного магазина
Почти как за новым iPhone.
В официальном твиттере «ПСЖ» появилось видео, на котором перед клубным магазином выстроилась большая очередь. Как сообщает пресс-служба парижан фанаты начали собираться перед магазином задолго до его открытия.
- «ПСЖ» объявил о переходе Неймара из «Барселоны» в четверг.
- Парижане заплатили за игрока 222 миллиона евро отступных.
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