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Фанаты «ПСЖ» выстроились в очередь за футболками Неймара задолго до открытия клубного магазина

Фанаты «ПСЖ» выстроились в очередь за футболками Неймара задолго до открытия клубного магазина
Eurosport

1 час назадОбновлено 35 мин. назад

Почти как за новым iPhone.

В официальном твиттере «ПСЖ» появилось видео, на котором перед клубным магазином выстроилась большая очередь. Как сообщает пресс-служба парижан фанаты начали собираться перед магазином задолго до его открытия.

  • «ПСЖ» объявил о переходе Неймара из «Барселоны» в четверг.
  • Парижане заплатили за игрока 222 миллиона евро отступных.

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