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«Барселона» отказалась заплатить Неймару 26 миллионов евро за подписание контракта в 2016 году

«Барселона» отказалась заплатить Неймару 26 миллионов евро за подписание контракта в 2016 году
Eurosport

56 мин. назадОбновлено 54 мин. назад

Логично.

«Барселона» не будет платить Неймару премию в размере 26 миллионов евро из-за нарушений условий контракта, сообщается в твиттере каталонцев со ссылкой на пресс-секретаря клуба Хосепа Вивеса.

  • Неймар должен был получить премию за подписание контракта с каталонцами в 2016 году.
  • Представители Неймара в четверг выкупили контракт игрока у «Барселоны» за 222 миллиона евро.
  • Бразилец в четверг заключил пятилетнее соглашение с «ПСЖ».

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