SID
«Барселона» отказалась заплатить Неймару 26 миллионов евро за подписание контракта в 2016 году
Логично.
«Барселона» не будет платить Неймару премию в размере 26 миллионов евро из-за нарушений условий контракта, сообщается в твиттере каталонцев со ссылкой на пресс-секретаря клуба Хосепа Вивеса.
- Неймар должен был получить премию за подписание контракта с каталонцами в 2016 году.
- Представители Неймара в четверг выкупили контракт игрока у «Барселоны» за 222 миллиона евро.
- Бразилец в четверг заключил пятилетнее соглашение с «ПСЖ».
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