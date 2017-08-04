Неймар: «У «ПСЖ» есть все, чтобы стать величайшим клубом в мире»

«Одним из мотивов при переходе в «Барселону» было желание играть с Лионелем Месси. Я нервничал, когда готовился к тренировкам с моим кумиром.

Но даже в перую неделю не было никакого давления. Я расслабился, потому что играть с лучшими очень легко.

Хочу поблагодарить Лионеля Месси, потому что он очень тепло меня встретил, и я очень многому научился у него за 4 года.

Сейчас я хочу вписать свое имя в историю «ПСЖ». Главная наша цель – победа в Лиге чемпионов, но мы хотим выиграть все трофеи.

Многие критикуют уровень Лиги 1, но я говорил об этом очень со многими игроками и понял, что здесь никогда не бывает легко. У «ПСЖ» есть потенциал, чтобы стать величайшим клубом мира», – цитирует Неймара The Telegraph.

Представители Неймара в четверг выкупили контракт игрока у «Барселоны» за 222 миллиона евро.

Бразилец заключил пятилетнее соглашение с «ПСЖ».

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