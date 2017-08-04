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Президент «ПСЖ» Насер Аль-Хелаифи: «Отступные за Неймара заплатили мы, а не сам игрок»

Президент «ПСЖ»: «Отступные за Неймара заплатили мы, а не сам игрок»
Eurosport

57 мин. назадОбновлено 53 мин. назад

Все законно.

«Мы заплатили сумму отступных, которая была указана в контракте. Ее выплачивал не Неймар.

Мы уважаем все клубы и были полностью прозрачны в работе с УЕФА. Всегда так было. Все наши действия законны», – цитирует Аль-Хелаифи ВВС.

  • Сумма отступных за Неймара составляла 222 миллиона евро. Трансфер форварда стал самым дорогим в истории.
  • Бразилец в четверг заключил 5-летнее соглашение с «ПСЖ».

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