Eurosport
Форвард «Лиона» Мемфис Депай предложил Неймару поспорить, кто забьет больше штрафных в новом сезоне
Бразильца вызвали на дуэль.
«Добро пожаловать в Лигу 1, Неймар. С нетерпением ожидаю узнать, кто в этом сезоне забьет больше штрафных. Я определенно готов к этому вызову», – написал Депай в инстаграме.
- Неймар в четверг перешел из «Барселоны» в «ПСЖ» за 222 миллиона евро.
- Экс-форвард «МЮ» Мемфис Депай стал игроком «Лиона» в январе.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте