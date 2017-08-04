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Форвард «Лиона» Мемфис Депай предложил Неймару поспорить, кто забьет больше штрафных в новом сезоне

Депай предложил Неймару поспорить, кто забьет больше штрафных в новом сезоне
Eurosport

42 мин. назадОбновлено 40 мин. назад

Бразильца вызвали на дуэль.

«Добро пожаловать в Лигу 1, Неймар. С нетерпением ожидаю узнать, кто в этом сезоне забьет больше штрафных. Я определенно готов к этому вызову», – написал Депай в инстаграме.

  • Неймар в четверг перешел из «Барселоны» в «ПСЖ» за 222 миллиона евро.
  • Экс-форвард «МЮ» Мемфис Депай стал игроком «Лиона» в январе.

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