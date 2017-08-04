Наливай да Ней. Исчерпывающее превью чемпионата Франции-2017/18

4 августа в 21:45 по Москве «Монако» и «Тулуза» откроют новый чемпионат Лиги 1. Мужчины из княжества сделали прошлый сезон незабываемым, отобрав титул у «Пари Сен-Жермен». Как будет в этот раз?

Кто станет чемпионом

Почти все козыри были в колоде у «ПСЖ» и без Неймара. Несмотря полив «Марселя» деньгами, парижане – единственная по-настоящему покупающая команда Лиги 1. Они взяли Дани Алвеса на пике второй молодости, после грандиозного сезона в «Ювентусе». Соперники продают игроков и латают дыры. А тут еще и паренек из «Барсы» за сами-знаете-сколько.

Прошлый сезон «ПСЖ» проиграл «Монако» на дистанции. В этом он постарается сразу уйти в отрыв. Не будет идти игра – задавит суммарным классом игроков. Цель – создать задел к весне, чтобы сосредоточиться на победе в Лиге чемпионов. Никак иначе.

Кто еще хочет стать чемпионом, но не станет

«Монако» будет практически невозможно защитить титул. Распродажа игроков не закончится ни сегодня, ни завтра. Не известно, как будет выглядеть состав команды в конце августа, как будет компенсирован уход смыслообразующих футболистов, среди которых, возможно, окажется Килиан Мбаппе. Леонарду Жардим – большой тренер, способный выстраивать одну команду из-под другой, и сейчас он тоже проведет «Монако» в Лигу чемпионов, но… второй подряд хромой сезон «ПСЖ» кажется маловероятным.

Из тех, кто пытается навязать «ПСЖ» борьбу, серьезно усилился только «Марсель». Пришел Луис Густаво – значимая фигура для командного баланса. В центре поля он станет дядькой для Максима Лопеса и Моргана Сансона, лучшего распасовщика прошлого сезона. Пополнил состав Валер Жермен, который играл в «Монако» роль третьей скрипки в атаке, а теперь станет первой. Руди Гарсия провел с командой первую предсезонку. «Марсель» должен попадать в Лигу чемпионов, но чемпионство он сможет разве что подобрать, если «ПСЖ» его уронит.

Конкурент «Монако» и «Марселя» (но едва ли «ПСЖ») – «Ницца». В теории. Четверых основных игроков клуба – Далберта, Валентена Эйссерика, Жана Микаэля Сери и Венсана Козьелло – хотят купить. Сейчас положение дел в «Ницце» лучше, чем в «Лионе», где есть амбициозный проект, но уже нет ключевых футболистов: Корентена Толиссо, Максима Гоналона, Александра Ляказетта и Матьё Вальбуэна.

Кто не оправдает ожиданий

Многого ждут от «Лилля». Если речь сугубо о впечатлениях, то «доги» не подведут. Там новое руководство, которое произвело зачистку состава, привело молодежь и, самое главное, Марсело Бьельсу. Скучно не будет точно. Но будет ли результат? Бьельса впечатлил в «Марселе», но совершенно измучил команду к середине сезона. Он требует не просто высокого прессинга, но и постоянной, высочайшей концентрации, и долго этого никто не выдерживает. Нет никаких гарантий, что выдержит «Лилль». Новый президент ставит задачу – пятое место сейчас, третье через сезон, но от команд Марсело лучше ничего, кроме бьельсизма, не ждать, а победы воспринимать как приятный бонус.

Кто из игроков выстрелит

Если не случится катаклизма, солнце не взойдет на западе, реки не потекут вспять, а все трансферы не признают недействительными, то лучшим бомбардиром Лиги 1 по системе «гол + пас» станет Неймар. Можно что угодно говорить про 222 миллионов, папу, скорый путь в Китай и предательство великой «Барсы», но Ней – один из пяти-шести крупнейших мировых звезд, и его купили, чтобы он сиял. На фоне бразильского блеска могут померкнуть достижения остальных. Например, то, что Жермен забьет за «Марсель» больше, чем за «Монако». Или то, что Мариано Диас заставит «Лион» забыть о Ляказетте.

Лучший трансфер

На все вопросы о стартующем сезоне в Лиге 1 сейчас можно отвечать одним словом. Но не только Неймаром жив «ПСЖ», и не только «ПСЖ» жив французский чемпионат. О Луисе Густаво, Дани Алвесе и Марсело Бьельсе было сказано выше. Однако лучший трансфер – причем тренерский – провернул «Нант». Он пригласил Клаудио Раньери, который из средних клубов делает чемпионов. А «Нанту» нужно совсем немного – Лига Европы.

О ком заговорит весь мир

«Монако» не только продает, но и покупает. В частности – бельгийца Юри Тилеманса из «Андерлехта». Он, как считается, должен занять место Тьемуэ Бакайоко, хотя это игрок совсем другой конституции и стиля. Он невысок ростом, техничен, он и организатор атак, и их завершитель. С Тилемансом в центре поля сама структура игры монегасков должна перестроиться.

Сам он ставит перед собой задачу попасть в состав сборной Бельгии на чемпионат мира. «Монако» – идеальный трамплин. А газеты ожидаемо пишут, что если Тилеманс оправдает надежды, то следующим летом за него выручат в три раза больше, чем заплатили при покупке.

Больше крутотени от Станислава Минина:

Сбыть или не быть. Почему распродажа «Монако» – главное разочарование лета

Багаж Аленьи. Что поможет Вальверде раскачать «Барселону»