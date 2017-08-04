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Mundo Deportivo: Килиан Мбаппе через агента сообщил «Барселоне», что хочет заменить Неймара
Форвард «Монако» напрашивается на переезд в Каталонию.
Французский вундеркинд готов перебраться в «Барселону» в летнее трансферное окно. Игрок через агента сообщил испанскому клубу, что способен заменить ушедшего в «ПСЖ» Неймара.
Ответ от «Барселоны» пока не последовал, сообщает Mundo Deportivo. Ранее Килиан был близок к переходу в «Реал», но «Монако» отказался продавать игрока меньше чем за 180 млн евро.
- Приоритетным вариантом усиления «Барсы» считается нападающий «Боруссии» Усман Дембеле, с которым каталонцы согласовали условия личного контракта.
- Transfermarkt оценивает 18-летнего Мбаппе, на счету которого 26 голов и 14 ассистов в первом сезоне на серьезном уровне, в 35 млн евро.
- «Барселона» потеряла нападающего Неймара, но заработала на нем 222 млн евро.
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