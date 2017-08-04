Форвард «ПСЖ» Неймар: «Я просил Пике не выкладывать фото, потому что на тот момент не сделал выбор»

Новичок «ПСЖ» объяснил, почему незадолго до его трансфера в парижский клуб Пике выложил фото с подписью «Остается».

«Мы веселились. Я попросил Пике не выкладывать фото, потому что не сделал окончательный выбор. В тот момент я очень много размышлял над ситуацией, а он просто пошутил», – рассказал Неймар.

Бразилец подписал с «ПСЖ» контракт на 5 лет и взял в клубе 10-й номер.

«Барса» получила за Неймара отступные в 222 млн евро.

Ранее сообщалось, что необходимую сумму игрок получит за то, что станет послом ЧМ-2022 в Катаре. Благодаря такому ходу «ПСЖ» обошел финансовый фэйр-плей.

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