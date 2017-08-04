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Чемпион Франции «Монако» начал новый сезон с волевой победы над «Тулузой» и травмы Килиана Мбаппе

«Монако» начал новый сезон с волевой победы над «Тулузой» и травмы Мбаппе
Eurosport

1 час назад

Болельщики стали свидетелями пяти забитых мячей в матче-открытии Лиги 1 – 3:2.

«Монако» – «Тулуза» – 3:2

Голы:

0:1 – Зинедин Машаш, 6'

1:1 – Жемерсон, 28'

1:2 – Энди Делор, 53'

2:2 – Радамель Фалькао, 58'

3:2 – Камиль Глик, 70'

  • По ходу матча поле из-за травмы покинул форвард «Монако» Килиан Мбаппе.
  • «Монако» возглавил таблицу Лиги 1.
  • Во втором туре монегаски сыграют на выезде с «Дижоном», «Тулуза» примет «Монпелье».

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