Eurosport
Чемпион Франции «Монако» начал новый сезон с волевой победы над «Тулузой» и травмы Килиана Мбаппе
Болельщики стали свидетелями пяти забитых мячей в матче-открытии Лиги 1 – 3:2.
Голы:
0:1 – Зинедин Машаш, 6'
1:1 – Жемерсон, 28'
1:2 – Энди Делор, 53'
2:2 – Радамель Фалькао, 58'
3:2 – Камиль Глик, 70'
- По ходу матча поле из-за травмы покинул форвард «Монако» Килиан Мбаппе.
- «Монако» возглавил таблицу Лиги 1.
- Во втором туре монегаски сыграют на выезде с «Дижоном», «Тулуза» примет «Монпелье».
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте