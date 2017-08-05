Отец Неймара: «Барселона» не заплатила бонусы в 26 миллионов евро и потеряла мою поддержку»

Отец экс-форварда «Барсы» признался, что на переход в «ПСЖ» повлиял отказ каталонцев выплатить бонусы в 26 млн евро, прописанные при заключении контракта.

«Нам не заплатили, и я ничего не мог с этим поделать. Я не могу опускаться до шантажа. После этого «Барса» потеряла мою поддержку. Я был на ее стороне, был готов убедить Неймара остаться, но после такого отношения…

Пункт о бонусе был прописан в контракте. Именно из-за него мы согласились на увеличение пункта об отступных. Я знаю, о чем говорю, и спокойно смотрю вам в глаза.

Если люди без уважения относятся к своим словам, я без уважения отнесусь к тому, что они пишут», – сказал Неймар-старший El Partidazo de Cope.

Неймар перешел в «ПСЖ» за 222 млн евро.

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