Getty Images

Отец Неймара: «Барселона» не заплатила бонусы в 26 миллионов евро и потеряла мою поддержку»

Отец Неймара: «Барселона» не заплатила бонусы в 26 миллионов евро и потеряла мою поддержку»
Eurosport

15 мин. назадОбновлено 9 мин. назад

«Сине-гранатовые» хотели кинуть семью бразильца.

Отец экс-форварда «Барсы» признался, что на переход в «ПСЖ» повлиял отказ каталонцев выплатить бонусы в 26 млн евро, прописанные при заключении контракта.

«Нам не заплатили, и я ничего не мог с этим поделать. Я не могу опускаться до шантажа. После этого «Барса» потеряла мою поддержку. Я был на ее стороне, был готов убедить Неймара остаться, но после такого отношения…

Пункт о бонусе был прописан в контракте. Именно из-за него мы согласились на увеличение пункта об отступных. Я знаю, о чем говорю, и спокойно смотрю вам в глаза.

Если люди без уважения относятся к своим словам, я без уважения отнесусь к тому, что они пишут», – сказал Неймар-старший El Partidazo de Cope.

  • Неймар перешел в «ПСЖ» за 222 млн евро.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме

По теме

Чемпионат Франции

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Сила расстановки. Почему Неймар выиграет «Золотой мяч» и казнит Месси

02:44
Популярные видео
Болт поигрался с маскотами и выиграл квалификационный забег, уснув на старте
5 676 просмотров10 ч
Последний круг 10-километровой дистанции, сделавший Фару чемпионским чемпионом
2 286 просмотров9 ч
А еще вам может понравиться